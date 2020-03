Jour d'anniversaires sur la planète foot: trois champions du monde à l'honneur

Trois champions du monde ajoutent une bougie à leur gâteau ce dimanche, petit coup d'oeil dans le rétro.

Lothar Matthäus, 59 ans

A tout seigneur, tout honneur, c'est par Lothar Matthäus, le plus âgé des trois jubilaires du jour, qu'on commence ce tour d'horizon des anniversaires. Capitaine et numéro 10 emblématique de la Mannschaft, Matthäus a joué plus de 20 ans au plus haut niveau. Il est passé par le Borussia Mönchengladbach, Munich, l'Inter et New York, mais c'est évidemment avec le Bayern qu'il a forgé la plus belle partie de son palmarès en club: sept titres de champion d'Allemagne et deux finales de la Ligue des Champions notamment.

Champion du monde et Ballon d'Or en 1990, Lothar Mathäus a disputé deux autres finales mondiales (en 1982 et 1986), et faisait également partie de l'effectif champion d'Europe quand l'Allemagne de l'Ouest avait dompté les Diables Rouges en finale de l'Euro 80 à Rome.

Ronaldinho, 40 ans

Faut-il encore présenter le Brésilien? Officiellement retraité depuis un peu plus de deux ans, Ronaldinho était un véritable esthète du ballon rond, mais il s'est, lui aussi, construit un sacré palmarès.

Champion du monde 2002, Ballon d'Or en 2005, il a aussi remporté une Ligue des Champions, avec le Barça en 2005, deux titres de champion d'Espagne, un titre de champion d'Italie, et une médaille olympique, le bronze, à Pékin, en 2008... en battant la Belgique en petite finale.

Antoine Griezmann, 29 ans

Plus jeune que les deux joueurs précédemment cités, Antoine Griezmann a, forcément, un palmarès moins étoffé. Mais, lui aussi, a été Champion du monde et il a également disputé une finale de Coupe d'Europe, perdue contre le Portugal, à Paris, en 2016.

En club, Grizou a passé toute sa carrière en Espagne. Il avait débuté à la Sociedad, club qu'il a aidé à monter en Liga, avant de rejoindre l'Atletico où il a étoffé son palmarès en remportant une Europa League et en disputant sa première finale de Ligue des Champions, perdue contre le Real. Désormais à Barcelone, le Français espère profiter de son séjour catalan pour ajouter des lettres de noblesses à un palmarès déjà bien portant...