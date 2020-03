Un ancien club de Premier League confirme plusieurs cas de coronavirus !

En effet, la formation de Portsmouth a communiqué cet après-midi pour annoncer qu'elle connaissait un quatrième cas de contamination au sein de son effectif. Les quatre joueurs touchés sont donc les suivants : Andy Cannon (24 ans), Haji Mnoga (17 ans), James Bolton (25 ans) et Sean Raggett (25 ans).

Par conséquent, le club anglais, qui évolue aujourd'hui en League One mais demeurait encore en Premier League en 2010, a annoncé qu'il avait placé les quatre individus cités à l'isolement. Un événèment qui prouve que le coronavirus ne touche pas seulement les clubs de l'élite, alors que certains pays envisageraient même de faire reprendre les championnats amateurs pour les poursuivre jusqu'à leur terme.

