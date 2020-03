🎥 Giroud, Rooney, Berbatov... ces gestes accrobatiques qui ont marqué l'histoire de la Premier League

Sept chefs-d'œuvre à voir et à revoir sans modération.

Quelques jours après le top 5 de Kevin De Bruyne, Voo Sport offre à ses followers un condensé des gestes acrobatiques qui ont marqué le championnat anglais ces dernières années. Et on retrouve, forcément, parmi les artistes Wayne Rooney, adepte des buts spectaculaires.

Les chefs-d'œuvre acrobatiques, une spécialité mancunienne? Deux autres anciens buteurs des Red Devils figurent dans ce top 6: Dimitar Berbatov et, dans un autre style, Henrikh Mkhitaryan. La fantastique aile de pigeon d'Olivier Giroud, inscrite un jour de l'an et les bicyclettes d'Emre Can et d'Andy Caroll complètent la panoplie.

Côté belge, on ne résiste pas à la tentation d'ajouter la bicyclette inscrite par Christian Benteke (avec Liverpool contre Manchester United en septembre 2015) à ce top 6 déjà bien étoffé.