🎥 Le top 5 des buts de KDB en Premier League

Plus souvent passeur que buteur, Kevin De Bruyne a quand même eu l'occasion d'inscrire quelques bijoux depuis son arrivée à City, en août 2015.

Voo Sport a d'ailleurs décidé de gâter les amateurs de Premier League avec un hommage au meilleur joueur belge de la saison anglaise. Meilleur passeur et joueur le plus décisif de Premier League cette saison (17 assists, 8 buts), Kevin De Bruyne a poussé à 31 le nombre de buts qu'il a inscrits avec City en Premier League. Et le diffuseur belge de la Premier League en choisi cinq.

Un top 5 qui ne tient évidemment pas compte des roses inscrites par Kevin De Bruyne avec les Diables Rouges, sans quoi le splendide but qu'il avait inscrit contre le Brésil, en quart de finale de la Coupe du monde, y aurait sans doute trouvé une place de choix...