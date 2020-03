L'ancien brugeois Arnaut Danjuma pique les "haters", deux ans après sa première sélection

Il y a deux ans, Arnaut Danjuma, l'ancien du FC Bruges, faisait ses débuts en sélection nationale ... face à la Belgique. L'ailier néerlandais, gêné par des blessures depuis son départ de Bruges, savoure.

Arnaut Danjuma (23 ans) a fait ses débuts il y a deux ans en sélection avec les Pays-Bas, inscrivant son premier but au passage. L'ailier de Bournemouth a connu des difficultés après son départ du FC Bruges mais reste fier de son parcours jusqu'ici : "Beaucoup de haters et de sceptiques à l'époque parce que j'étais le seul joueur à évoluer en D2 néerlandaise (le NEC Nimègue, nda) à l'époque. Je suis resté debout, c'est ma façon d'être, je suis le seul à pouvoir me stopper", écrit-il.

Pour son premier match face aux Diables Rouges, Danjuma brillera et la Belgique apprendra ensuite à le connaître sous les couleurs du Club de Bruges. Cette saison, cependant, il n'a disputé que 11 rencontres à Bournemouth, gêné par des blessures.