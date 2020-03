Pas certain que la troisième soit la bonne pour van de Beek au Real Madrid

L'été dernier, les Madrilènes étaient déjà très proches de transférer le jeune médian néerlandais.

Alors que toutes les parties semblaient d'accord, Zinedine Zidane y a finalement mis son veto, rappelle Mundo Deportivo. Rebelotte l'hiver passé ; alors que l'Ajax avait accepté l'offre madrilène de 55 millions d'euros, le technicien français a de nouveau désapprouvé.

Le journal espagnol indique, ce mardi, que l'ancien Champion du Monde semble à présent avoir changé d'avis. Seulement, c'est la crise sanitaire mondiale qui pourrait cette fois-ci changer la donne. En effet, il n'est plus certain qu'un club, aussi grand que le Real Madrid soit-il, ne soit encore capable de mettre plus de 50 millions d'euros pour un joueur cet été.

Donny Van de Beek, 22 ans, a pris part à 22 rencontres de l'Ajax en Eredivisie cette saison. Son bilan personnel chiffré : 8 buts et 6 passes décisives pour le jeune joueur présent à Amsterdam depuis qu'il a 10 ans.