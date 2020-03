Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes se mobilisent contre le coronavirus

La star portugaise et son agent de joueurs ont décidé d'agir dans la lutte contre la pandémie de coronavirus qui frappe de plein fouet l'Europe et la planète entière.

Le célèbre agent de joueurs, Jorge Mendes et Cristiano Ronaldo ont décidé de financer 35 nouvelles places pour les unités de soins intensifs dans des hôpitaux de Porto et Lisbonne. Le financement d’une place comprendra tous les équipements nécessaires (respirateurs, masques, etc...) pour traiter les personnes atteintes du coronavirus.

Pour les remercier de geste, Eurico Castro Alves, le directeur du département de chirurgie de l’établissement de Porto a annoncé dans des propos rapportés par Jornal de Noticias que cette nouvelle unité portera leurs noms. Il ajoute que Cristiano Ronaldo pourrait faire un geste similaire à Madère, son île natale.