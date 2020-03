Une Serie A sans champion ... et à 22 la saison prochaine ?

On se dirige vers une saison blanche en Italie ... et cela aurait des conséquences énormes.

En Italie, l'idée de reprendre le championnat à court ou moyen terme semble bien lointaine alors que le pays est le plus touché par cette crise du coronavirus et compte ses morts, jour après jour. Si les clubs envisageaient de reprendre l'entraînement cette semaine, beaucoup ont abandonné et on doute que la Serie A puisse aller à son terme cette saison.

Résultat : d'après la Gazzetta dello sport, le scénario envisagé par la ligue italienne serait un gel du championnat et une annulation pure et simple de la saison. Cela signifierait qu'il n'y aurait tout bonnement pas de champion 2019-2020 en Italie, que les places européennes seraient attribuées en fonction du classement actuel et que les deux clubs de Serie B en position de monter en Serie A monteraient, pour une saison 2020-2021 à 22 équipes.

Dries Mertens en préliminaires européens, Lukaku et Castagne en Ligue des Champions

En l'état, cela signifierait que Juventus, Lazio, Inter et Atalanta obtiendraient les tickets pour la Ligue des Champions. La Roma irait en Europa League, le Napoli devrait passer par les barrages. Le grand perdant serait l'AC Milan, 7e et écarté des places européennes sans possibilité de se rattraper.