Marouane Fellaini donne des nouvelles rassurantes de son état de santé

Marouane Fellaini a été testé positif au coronavirus, mais l'ex-Diable Rouge se remet doucement et son état de santé est stable.

Marouane Fellaini est toujours actuellement hospitalisé après avoir testé positif au coronavirus, mais semble se porter de mieux en mieux : "Merci à tous pour vos messages. Je suis toujours à l'hôpital, mais je me sens plus fort chaque jour", écrit-il via Instagram, où il poste une vidéo dans laquelle il travaille sa forme physique au mieux dans sa chambre.

Fellaini a été annoncé comme positif au Covid-19 ce dimanche par son club, Shandong Luneng. Il n'a cependant vécu aucune complication.