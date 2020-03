Il y a cinq ans, Michy Batshuayi et Yannick Carrasco faisaient leurs débuts avec les Diables Rouges

Un 28 mars, mais de 2015, Batsman et Carrasco disputaient leurs toutes premières minutes avec leur sélection nationale. Un 5-0 bien tassé contre Chypre en match de qualification pour l'Euro 2016.

Pour Michy, il s'agissait même de sa première sélection avec les Diables Rouges. A 21 ans, l'attaquant belge montait au jeu pour les 13 dernières minutes de la rencontre... et il scora directement un but. Plus tard, l'attaquant de Chelsea allait encore inscrire 15 goals lors de ses 28 sélections suivantes.

Yannick Carrasco, lui, avait déjà été sélectionné à trois reprises. Mais c'est également contre Chypre qu'il allait disputer ses premières 21 minutes avec les Diables Rouges. En tout, l'ailier gauche de l'Atlético Madrid compte désormais 41 sélections pour 6 buts et 9 assists.