Ivan De Witte: "Notre préférence? Jouer la 30e journée, mais..."

Le président gantois en est conscient: même finir la phase classique sera compliqué.

Dans une lettre ouverte à la Pro League, de nombreux clubs professionnels ont demandé l'arrêt définitif du championnat de Belgique. Une initiative que comprend Ivan De Witte. "Notre point de vue, c'est qu'il faut tenir compte des règles sanitaires et des différentes mises à jour du gouvernement. Après ça, on pourra prendre une décision", explique-t-il au Laatste Nieuws.

Le président de La Gantoise ne souhaite donc pas encore mettre fin à la saison. "Notre préférence? Ce serait de jouer la 30e et dernière journée de la phase classique. Mais seulement si c'est possible en fonction des mesures décidées par le gouvernement", insiste-t-il.

Et Ivan De Witte en est conscient: même un tel scenario s'annonce compliqué. "Je doute fortement que ça soit possible. Et si ce n'est pas le cas, alors mieux vaut mettre fin à la saison et permettre à tous les clubs de préparer sereinement la saison prochaine", conclut le président des Buffalos.