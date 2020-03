Luis Enrique donne le nom du joueur qui l'a le plus impressionné et évoque l'Euro

Revenu aux commandes de la sélection espagnole depuis novembre 2019, Luis Enrique devra patienter avant de jouer l'Euro 2020, reporté à l'année d'après suite à la pandémie de coronavirus qui frappe de plein fouet la planète entière.

Luis Enrique a donné le nom du joueur qui l’avait le plus impressionné auprès de AS. Sans grand mystère, le coach de la Roja a évoqué la Pulga. "Messi, sans aucun doute. Iniesta est très proche de quelque chose qui ressemble à Messi, mais je pense que Leo a beaucoup de différence avec les autres."

Dans cette série de questions-réponses, le sélectionneur de l'Espagne a également évoqué l’Euro 2020. "Ce que nous avons vécu a été la meilleure génération de l’histoire. C’est à nous de prendre le relais de cette génération. Je vois la sélection capable de gagner des choses, c’est le défi que je me suis fixé en tant que sélectionneur. Mais il est clair que nous sommes dans un processus et il n’y a pas que nous. Il y a la France, qui est championne du Monde, et d’autres qui ont un grand potentiel. Je vois bien l’équipe. Être entraîneur a des aspects très positifs car lorsqu’un joueur vient, il est heureux et désireux d’aider et de participer."