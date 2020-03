Deux Diables dans le onze des joueurs les plus performants de Ligue 1

Ils ont réussi une excellente saison avec leurs clubs respectifs.

En attendant une éventuelle reprise du championnat, Canal Plus, diffuseur du championnat de France, ,a décidé de dresser son onze des joueurs les plus performants du championnat, à l’aide d’un indice de performance spécialement créé par la chaîne pour évaluer les performances.

Et on retrouve deux Belges dans ce onze qui n’est pas encore complet (seuls le gardien, la défense et un milieu de terrain ont été dévoilés jusqu’ici). Jason Denayer, qui a participé à 25 des 28 matchs de Lyon en Ligue 1 cette saison et Thomas Meunier qui a disputé 16 matchs et distillé deux assists avec le PSG.

A leurs côtés, en défense, on retrouve le Parisien Thiago Silva et le latéral gauche rémoise Kamara Hassane, tandi que le portier de Brest, Gautier Larsonneur, prend place entre les perches et que c’est Idrissa Gueye qui s’installe juste devant la défense.

⚽️ Equipe-type IPC de Ligue 1 🔝

(au moins 14 titularisations)



Défenseur central : @Jasondenayer 🇧🇪 (@OL)

Note : 75



🤝 : 94,01% de passes réussies, 3ème meilleur ratio cette saison en @Ligue1Conforama parmi les joueurs sélectionnables#RestezChezVous pic.twitter.com/PoEPFEVdeE — Late Football Club (@LateFootClub) March 27, 2020