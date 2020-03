Ognjen Vranjes, une épine enfin bientôt sortie du pied d'Anderlecht ?

Ognjen Vranjes a passé la saison en prêt à l'AEK Athènes et sa cote de popularité n'y a pas baissé le moins du monde. Anderlecht pourrait enfin se débarrasser de son défenseur central bosniaque, très encombrant ...

De polémiques en prestations médiocres, Ognjen Vranjes (30 ans) n'a pas laissé un souvenir impérissable aux supporters d'Anderlecht ... qui ont peut-être même oublié que le Bosniaque appartient toujours bel et bien au RSCA. Prêté pour la saison à l'AEK Athènes, il y a cependant retrouvé le plaisir des terrains et une place de titulaire régulier. Véritable idole des fans grecs, Vranjes ne devrait pas repasser par la case Neerpede cet été.

En effet, Massimo Carrera, l'entraîneur de l'AEK, aurait fait la demande expresse à sa direction de transférer définitivement Vranjes cet été. Le club grec, troisième du championnat, serait prêt à mettre 3 millions d'euros au total sur la table, rapporte le média bosniaque Mondo.

Un deal cet été ?

Selon nos sources, la situation actuelle forcerait l'AEK à attendre plus de précision, mais le deal serait facilité par les clauses déjà mises en place l'été passé entre le RSCA et Athènes. Une chose est sûre : on n'en saura pas plus avant de longues semaines ... et la reprise du business as usual. Un départ définitif d'Ognjen Vranjes, dans tous les cas, est une quasi-certitude et permettrait à Anderlecht de faire rentrer un peu de liquidités.