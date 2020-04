Les jeunes rouches lancés en PO2, épisode 2 : les débuts d'Arnaud Bodart

Depuis l'instauration de ce format, le Standard de Liège a dû disputer les Play-Offs 2 à trois reprises ; dès sa mise en place en 2010, en 2016 et, espère-t-on en bord de Meuse, pour la dernière fois en 2017.

Dans un précédent article, nous étions revenus sur la suite du parcours des jeunes rouches lancés lors des PO2 de 2016. Cette édition-là n’avait aucun enjeu, les Liégeois ayant remporté la Coupe de Belgique quelques semaines plus tôt. Yannick Ferrera en avait alors profité pour faire tourner largement son effectif.

Mais, si de nombreux jeunes avaient reçu leur chance, peu d’entre eux ont percé par la suite. Parmi les Tetteh, Miya, Gobitaka, Cuypers, (Martin) Remacle, Okita, Mmae, Fiore, Déom et Badibanga, c’est ce dernier qui semble avoir eu le plus de réussite dans la suite de sa carrière. Beni Badibanga joue désormais à Waasland-Beveren.

En 2017, lors de la dernière participation des Rouches aux Play-Offs 2 (le Standard termina 9ème à dix points de Charleroi, notamment à cause d’un bilan catastrophique à l’extérieur ; 2 victoires en 15 déplacements), la situation était quelque peu différente. Le ticket européen n’était pas assuré par la Coupe, et un (petit) enjeu persistait donc. Cela donnait moins l’opportunité à Jankovic de lancer des jeunes. Les Liégeois n’ont pas forcément mieux presté pour autant.

Comme en 2016, on retrouve Ryan Mmae, Corentin Fiore et Jerome Deom

Quelques-uns d’entre eux reçurent néanmoins leur chance. Comme lors de la fin de saison précédente, Ryan Mmae jouait plus que de coutume. Lors des PO2 de 2016, le jeune attaquant prenait part à trois rencontres, ce qui lui permit de distiller sa première passe décisive chez les pros. La saison suivante, les PO2 permettaient à Mmae d’inscrire son premier but (à Waasland-Beveren), et de jouer deux autres matchs sous la vareuse rouche.

Corentin Fiore et Jerome Déom avaient eux aussi gagné du temps de jeu lors des PO2 précédents. L’arrière gauche disputait trois nouvelles rencontres, le médian ardennais huit. Déom donnait ainsi sa première passe décisive contre l’USG, un 28 avril 2017.

Mais, les rouches débutaient mal ces Play-Offs 2 ; il fallait attendre le sixième match pour obtenir la première victoire. Le maigre enjeu de nouveau anéanti, Jankovic pouvait lancer de nouveaux jeunes.

Alexandro Cavagnera

A 18 ans, Alexandro Cavagnera faisait ainsi ses débuts chez les pros : huit petites minutes contre le Lierse. La suite de la carrière du jeune liégeois allait vite connaître un contrecoup. Acheté par l’AC Milan, le milieu défensif n’a plus de contrat depuis l’été dernier. En fin d’année, les Métallos (division I amateurs) le laissaient participer à leurs entraînements.

Valeriy Luchkevych

Acheté en début de saison, le jeune ukrainien (21 ans à l’époque) n’avait disputé que trois rencontres lors de la saison régulière. En revanche, il pouvait participer totalement aux PO2 : 8 matchs, 1 but et 1 assist. Luchkevych restera une saison supplémentaire en bord de Meuse, sans trop de réussite (11 matchs, un assist).

En janvier 2019, les Rouches le prêtaient au FK Oleksandria, avant de le vendre définitivement au club ukrainien pour la modique somme de 250.000 euros. Depuis, Valerii Luchkevych a inscrit deux buts et donné trois assists.

Arnaud Bodart

Au rayon des réussites, en revanche, on retrouve Arnaud Bodart. C’est en effet lors des PO2 de 2017 que le portier liégeois était lancé pour la première fois. Bodart prenait place dans la cage liégeoise pour les deux dernières rencontres : deux victoires et un seul but encaissé. Pour sa première, le jeune portier avait donc déjà réalisé une clean sheet.

La saison suivante, Bodart ne recevait pas la moindre minute de temps de jeu. Avant de réaliser, comme tout le monde le sait, une très belle saison 2019-2020 qui lui a permis de devenir le gardien titulaire, sans discussion, des Rouches.

Jonathan Bolingi

Enfin, les PO2 de 2017 étaient également l’opportunité pour donner un peu plus de temps de jeu à Jonathan Bolingi. Arrivé en janvier 2017 du TP Mazembe, l’attaquant congolais faisait ses premiers pas dans le football européen. Après trois rencontres lors de la saison régulière, Bolingi foulait 102 minutes supplémentaires durant les pelouses belges. Des pelouses que semble apprécier l’attaquant congolais. A 25 ans, Bolingi a désormais inscrit 13 buts en Jupiler Pro League (7 pour Mouscron, 2 pour l’Antwerp et 4 pour Eupen).