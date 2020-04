Le président de Brescia a poussé un nouveau coup de gueule

Le président du club de Serie A a décidé de sortir une nouvelle fois du silence.

Après une première sortie mi-mars face à la volonté de certains clubs de relancer la saison pendant que l'Italie se trouve meurtrie par la pandémie de coronavirus, le président de Brescia, Massimo Cellino a poussé un nouveau coup de gueule ce jeudi dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.

"C'est une question de santé et de sauvetage du système du football. Après avoir perdu cette saison, on va gâcher la prochaine qui sera décisive pour repartir de l'avant. (…) Pour reprendre, il faudra terminer avant le 30 juin. C'est une folie. Ils vont nous faire jouer tous les deux jours ? Ou bien l'UEFA a aussi le pouvoir de rallonger les journées et les faire durer 72h ? Qu'elle envoie des bouteilles d'oxygène et des respirateurs à notre ville", a souligné le dirigeant.

"Claudio Lotito (président de la Lazio, ndlr) me l'a hurlé la dernière fois : 'tu ne veux pas reprendre pour te sauver'. Lui qui fait des pieds et des mains pour reprendre car il pense gagner le titre. Je m'en fous de descendre : on le mérite et j'ai fait des erreurs. Je parle d'intérêt général. (…) S'ils nous obligent à reprendre, je suis prêt à ne pas aligner l'équipe et perdre les matchs sur tapis vert pour le respect des habitants de Brescia et de leurs proches qui ne sont plus là", a conclu Massimo Cellino.