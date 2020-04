Ces Belges qui brillent dans l'ombre - 3 : Orel Mangala, prêt pour la Bundesliga

Tout le monde a suivi les exploits de Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Romelu Lukaku ou Thibaut Courtois cette saison. Mais cette période de suspension des championnats est aussi l'occasion de parler de certains joueurs belges un peu oubliés, qui brillent pourtant dans l'ombre.

Troisième vendredi de confinement et troisième "Belge de l'ombre" : après Andy Kawaya, place à un autre produit de la formation du RSC Anderlecht qui n'a jamais eu l'occasion de porter les couleurs de l'équipe A : Orel Mangala (22 ans), qui dispute sa troisième saison en Allemagne et a pris une ampleur que beaucoup lui promettaient en équipe de jeunes.

Le médian du Vfb Stuttgart était en effet vu comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération et son départ pour les équipes du Borussia Dortmund en 2016 reste l'un des plus grands échecs de Neerpede, l'un de ceux qui ont amené la direction actuelle à mettre en place ce "In Youth We Trust" devenu mantra. Récemment, Franco Antonucci, qui l'a connu à Anderlecht, nous l'affirmait : "Orel Mangala était un vrai gagnant (...) Il est un peu sous-exposé en Belgique, mais il est très bon. Il est sous-estimé en Belgique, je pense".

La saison de l'explosion ?

Le manque d'exposition de Mangala est plutôt lié à l'échelon auquel il évolue : la saison passée avec Hambourg et cette saison avec le Vfb Stuttgart, l'ancien Mauve jouait en 2.Bundesliga, la D2 allemande. Il y dispute 22 matchs, pour un but et 2 assists - mais surtout, il prouve qu'il a fait le bon choix en restant à Stuttgart après sa saison déjà réussie sous les couleurs d'Hambourg ; il a ainsi pu confirmer, après un Euro U21 lors duquel il sera l'un des rares à surnager et alors qu'il intéressait déjà plusieurs clubs, dont l'OGC Nice ou l'Olympique Lyonnais.

Si la crise du coronavirus risque fort de devoir forcer les clubs à tenter des coups intelligents plutôt qu'aller chercher des noms ronflants, Orel Mangala pourrait en profiter : jeune, prometteur, il ne coûtera pas une fortune aux normes du marché. De quoi décrocher un transfert plus prestigieux encore que prévu pour l'élégant et solide médian, à la marge de progression très élevée ? Réponse cet été ...