🎥 Le geste de la saison de Romelu Lukaku qui a fait vibrer Thierry Henry

Près de deux ans après avoir quitté le staff des Diables Rouges, Thierry Henry reste attentif aux performances de ses anciens protégés. Et il apprécie notamment la première saison intériste de Romelu Lukaku.

Un geste a notamment marqué l'ancien Bleu. Un assist de Big Rom' pour Lautaro Martinez, en Ligue des Champions, au Slavia Prague. "Cet assist de l'extérieur, c'est la classe mondiale", insiste Thierry Henry qui estime que Romelu Lukaku est devenu "plus altruiste" depuis son arrivée en Italie.

Et le Diable Rouge confirme qu'il "a grandi" en Italie. "Je vis toujours pour marquer des buts, mais il n'y a pas que moi, j'apprends tous les jours. Et ça ne peut qu'être bon pour l'équipe si tout le monde se sent important."

🔥 of an assist from inform Romelo Lukaku to set up Lautaro Martinez for Inter Milan's 3rd goal against Slavia Prague. This game is beautiful ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/7R72E52mVy