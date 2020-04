Neymar a donné de ses nouvelles

L'ailier du PSG a décidé de rallier le Brésil pendant la période de confinement où il travaille d'arrache-pied sur sa condition physique.

Neymar a communiqué via son service de presse afin de faire passer le message qu'il n'est pas en vacances et qu'il continue de travailler pour se maintenir en forme. "Je profite de ce moment de distanciation sociale pour maintenir ma forme physique, explique le Brésilien. Ricardo (Rosa, son préparateur physique) a conçu pour moi un plan d'entraînement intense afin que je sois prêt pour la reprise des compétitions. (...) Notre obligation, en tant que joueurs, est de retrouver, au moins, le même niveau de préparation physique que nous avions avant la pause, afin de continuer la saison. Le PSG était à son meilleur niveau lorsque l'arrêt s'est produit."

"Nous espérons que ce moment tragique sera surmonté et que nous pourrons tous reprendre nos activités dès que possible, poursuit 'Ney'. Je suis l'actualité de la pandémie dans le monde. Maintenant, nous devons protéger nos familles et j'espère que tout ça va passer, car cela va passer", a conclu la star brésilienne.