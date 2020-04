Andriy Lunin estime toujours pouvoir rivaliser avec Thibaut Courtois au Real Madrid

Andriy Lunin, jeune gardien ukrainien appartenant au Real Madrid, est plutôt ambitieux.

Le portier de 21 ans est arrivé en 2018 au Real Madrid pour une somme de 8,5 millions d'euros. Mais, depuis, la Maison Blanche n'a cessé de le prêter. Au CD Leganes d'abord, à la Real Valladollid ensuite, à Ovieda cette saison. Ce n'est que dans ce club évoluant en deuxième division espagnole que le jeune gardien a enfin pu obtenir du temps de jeu conséquent.

Dans un entretien publié par Mundo Deportivo, Lunin estime qu'il peut néanmoins toujours espérer une place de titulaire au Real Madrid : "C'est certain que j'aimerais revenir à Madrid et concurrencer pour devenir le gardien numéro 1. Je fais tout mon possible pour atteindre cet objectif. Je ne sais pas quand. Mais ce serait le meilleur moment de ma vie".

Bien sûr, le portier ukrainien sait qu'il aurait fort à faire, avec Thibaut Courtois notamment. Andriy Lunin apprécie, par ailleurs, le style du Diable Rouge : "Il a le niveau, c'est certain, sinon il ne jouerait pas au Real Madrid. J'apprécie beaucoup de ses qualités. Il fait quasiment deux mètres et j'aime sa façon de se détendre et de jouer, tout simplement" conclut le jeune gardien d'1m91.