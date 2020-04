Un Tour des Flandres ... virtuel : la drôle d'expérience que va vivre Remco Evenepoel !

Le Tour des Flandres, ou Ronde van Vlaanderen, a naturellement été annulé ... mais aura bel et bien de manière virtuelle ! Treize stars du peloton, dont le phénomène belge Remco Evenepoel, vont disputer les 32 derniers kilomètres de cette légendaire course.

Ce ne sera pas une vraie course, mais presque : 13 coureurs disputeront, de chez eux, sur un vélo connecté et dans des conditions réalistes, les 32 derniers kilomètres du Tour des Flandres, annulé en raison du coronavirus. Remco Evenepoel disputera là une première classique un peu particulière, défiant Alberto Bettiol, le tenant du titre, Greg Van Avermaet, Wout van Aert, Jasper Stuyven, Tim Wellens, Thomas De Gendt, Oliver Naesen, Yves Lampaert, Zdenek Stybar, Michael Matthews, Nicolas Roche et Mike Teunissen.

