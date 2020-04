Sami Allagui met un terme à son aventure avec l'Excel: pour ne pas embarrasser les finances mouscronnoises

L'attaquant a rompu son contrat pour éviter de mettre le club dans l'embarras.

Victime d'une sérieuse blessure en cours de saison, Sami Allagui confirme, dans un entretien accordé au Hamburger Morgenpost, il a rompu le contrat qui le liait avec l'Excel Mouscron jusqu'au 30 juin 2021. "Je ne voulais pas que le club ait des ennuis financiers à cause de moi", explique l'attaquant allemand.

Sami Allagui était arrivé à Mouscron en début de saison, mais il a été freiné en fin d'année 2019 par une sérieuse blessure au genou et il ne cache pas que celle-ci pourrait l'inciter à raccrocher les crampons: "Ma carrière est en danger", confirme-t-il.

A Mouscron, il aura participé à 12 rencontres, pour deux buts et un assist. Avant ça, il était passé par le Herta Berlin, Mayence, St Pauli, mais aussi le RSC Anderlecht et Roulers, où il avait débuté sa carrière pro entre 2005 et 2007.