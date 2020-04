"Beaucoup d'incertitudes" pour les Diables à plus d'un an de l'Euro

Le report de l'Euro, une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les Diables ? " Difficile de se prononcer répond Christian Kabasele.

Interrogé par RTL sur le report de l’Euro, Christian Kabasele rejoint l’avis général: l’UEFA a pris la décision qui s’imposait en repoussant le tournoi d’un an. "C’était logique, encore plus vu le format de l’Euro qui sera disputé dans plusieurs pays européens."

Reste à savoir si ce report sera à l’avantage des Diables Rouges? "Beaucoup de cadres auront un an de plus, on ne sait pas encore si Roberto Martinez sera encore là. Ça fait beaucoup d’incertitudes", estime le défenseur central de Watford.

Eden aurait pu manquer l'Euro, dans un an, ça peut être quelqu'un d'autre.

Difficile donc d’estimer, à plus d’un an du coup d’envoi de la compétition, les chances de victoire des Diables. "Tout le monde est conscient que l’équipe en place est sûrement la plus forte depuis de nombreuses années en Belgique. Mais il y a beaucoup de choses qu’on ne peut pas contrôler."

Et la blessure récente du capitaine des Diables en est un exemple concret. "Eden aurait pu être blessé pour l’Euro si on l’avait joué cette année. Dans un an, ça peut être quelqu’un autre. L’Euro est encore loin, il faudra voir l’état de forme de tout le monde dans un an", conclut Christian Kabasele.