🎥 La folle histoire de Cristiano Ronaldo avec la Ligue des Champions

Anniversaire un peu particulier pour Cristiano Ronaldo: le 10 avril 2007, CR7 inscrivait ses premiers buts en C1. 13 ans plus tard, il est devenu le monsieur la Ligue des Champions du foot européen. Retour sur 13 années de domination au plus haut niveau.

C'est pourtant près de quatre ans plus tôt, que CR7 a découvert la Ligue des Champions: il avait participé à cinq des huit rencontres de Manchester United en C1 lors de sa première saison chez les Red Devils. Mais Cristiano Ronaldo a dû se montrer patient avant de dompter la plus grande scène européenne.

Un doublé pour ouvrir le compteur

Son tout premier but européen pour Man U, il l'a inscrit en qualification de la Ligue des Champions, contre Derbrecen, lors de la saison en début de saison 2005-2006, mais ce n'est qu'un an et demi plus tard que CR7 a trouvé la faille en phase finale de C1. À l'occasion d'un quart de finale aller mémorable, et d'un carton plein de Man U contre la Roma (7-1).

Cristiano Ronaldo avait dû attendre son 27e match de phase finale de Ligue des Champions pour inscrire ses deux premiers buts. Depuis, il en a empilé 125...

Un acte de naissance avant une la razzia: si Man U se fait sortir au tour suivant, par l'AC Milan, Cristiano Ronaldo a ouvert son livre en Ligue des Champions ce soir-là et il n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin: l'année suivante il inscrit huit buts et s'offre, non seulement, son premier trophée de meilleur buteur de la compétition, mais surtout sa toute première Ligue des Champions et, quelques mois plus tard, son premier Ballon d'Or.

Le Real et les records

L'histoire est en marche et s'il disputera encore une finale avec les Red Devils, perdue contre le Barça en 2009, c'est avec le Real Madrid que le Portugais va véritablement exploser au niveau européen pour devenir le plus grand joueur de l'histoire de la C1.

Sept sacres, meilleur buteur à six reprises, meilleur total de buts sur une édition (17), meilleur total de buts tout court (127 réalisations): Cristiano Ronaldo détient presque tous les records individuels de la Ligue des Champions.

À l'exception, notable, du record du nombre de matchs joués qui appartient toujours à Iker Casillas (181 matchs disputés). Mais avec 173 rencontres de C1 à son actif, CR7 a toutes les cartes en main pour rattraper et dépasser son ancien coéquipier, histoire d'ajouter un record à une collection déjà bien fournie...