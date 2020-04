Un champion du monde 1966 et légende de Leeds hospitalisé

Champion du monde en 1966 avec l'Angleterre et légende de Leeds, l'ancien défenseur âgé de 76 ans est à l'hôpital, positif au coronavirus.

L'ancien défenseur Norman Hunter (76 ans), champion du monde en 1966 avec l'Angleterre et légende de Leeds, est à l'hôpital, positif au coronavirus. Le club de Leeds, avec qui il a disputé 726 matches, l'a révélé via un communiqué, ce vendredi.

Hunter a remporté deux titres de champion, une FA Cup et une League Cup avec Leeds et a perdu une finale de Coupe des clubs champions en 1975 contre le Bayern Munich. Il a également fait partie de l'équipe d'Angleterre vainqueur de la Coupe du monde 1966 et a été le premier lauréat du titre de joueur de l'année PFA, le syndicat des joueurs professionnels anglais, en 1974.