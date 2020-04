De nombreux grands clubs européens aimeraient piocher leurs futures révélations en Championship

La Championship anglaise a souvent servi de tremplins à de nombreux jeunes joueurs. On pense à Dele ou, plus récemment, à Daniel James qui, de Swansea, a été transféré à Old Trafford pour 17 millions d'euros.

Cet été, la tendance pourrait s'accélérer. Mais les clubs de Premier League auront de plus en plus de concurrents. Le jeune Bellingham, souvent comparé à Steven Gerrard, est ainsi suivi par Manchester United et Chelsea, mais aussi par le Bayern Munich et le Borussia Dortmund révèle le média britannique Talk Sport. Il en est de même Matty Cash, le jeune latéral droit de Nottingham Forest qui est suivi par l'AC Milan. Deux éléments offensifs de Bentford pourraient également partir dès cet été. L'Algérien Saïd Benrahma (10 buts cette saison) a été contacté par plusieurs clubs de Premier League, tant dis que Sheffield United est particulièrement intéressé par son équipier, le buteur Ollie Watkins (22 perles cette saison !).