Gert Verheyen n'aime pas l'idée de mettre les Espoirs en D1B

Laisser les équipes Espoirs participer à la D1B? C'est une proposition qui est sur la table, mais qui a été rejetée assez rapidement par Westerlo et d'autres. Gert Verheyen ne pense pas non plus que ce soit une très bonne idée.

"Si c'est quatre équipes Espoirs sur 20 comme aux Pays-Bas, pourquoi pas ? Lorsque je travaillais pour l'Union Belge, j'étais favorable à cette idée. Mais pour une équipe avec des jeunes de 19 ans, le D1B est trop élevé pour le moment", peut-on lire dans le Het Nieuwsblad. Selon Verheyen, ces jeunes ne sont pas prêts pour une série physiquement solide. "Ces équipes Espoirs seront balayées. Je me suis entraîné avec les U19 nationaux contre Roulers. Nous n'avons pas gagné. Et cette équipe était la meilleure que notre pays avait à offrir. La solution pourrait être d'attirer des joueurs, trentenaires expérimentés dans ces jeunes équipes. N'est-ce pas le cas en Italie ?