Retour d'une légende au Beerschot la saison prochaine?

Pour la plupart des fans du Beerschot, Luciano est l'un des plus grands gardiens de l'histoire du club et il pourrait revenir la saison prochaine, dans une nouvelle fonction.

Le Brésilien confirme: "Tous mes papiers sont en ordre et j'ai reçu une offre intéressante de leur part", confirme-t-il dans une interview accordée à Vice. "Je vais bientôt discuter avec ma famille pour voir ce qu'on va faire. .J'aime la vie au Brésil, mais c'est un beau défi de devenir entraîneur des gardiens", ajoute-t-il.

Arrivé au Germinal Beerschot en provenance du Brésil en début d'année 2001, Luciano était resté six ans et demi et avait remporté une Coupe avant de découvrir la EreDivisie avec Groningen. Il avait mis fin à sa carrière en 2014.