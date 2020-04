Dino Hotic: le Cercle, "étape idéale", avant l'Allemagne ou l'Espagne?

Il n'est en Belgique que depuis quelques mois, mais il a déjà tout vécu avec le Cercle et il espère encore vivre de belles émotions dans la Venise du Nord, avant de convaincre des clubs issus des plus grands championnats d'Europe?

Depuis le désespoir à la remontée fantastique, Dino Hotic, qui vit sa première expérience à l'étranger avec le Cercle de Bruges, aura déjà connu toutes les émotions sur le maillot du Cercle de Bruges.

À 24 ans, le Bosnien, né et formé en Slovénie, vit sa première expérience à l'étranger et il s'est engagé dans la durée avec le Cercle de Bruges. "J'ai signé pour trois ans et demi et je vois cette période comme une étape idéale dans ma carrière", explique-t-il sur le site officiel de son club. "Il était temps pour moi de quitter la Slovénie et de découvrir une compétition intéressante et c'est certainement le cas en Belgique."

Mais les intentions de Dino Hotic ne s'arrêtent pas là. "J'aimerais vraiment pouvoir jouer dans un des cinq grands championnats. Pourquoi pas l'Allemagne ou l'Espagne? Mais avant ça, je veux d'abord beaucoup jouer ici et devenir important pour l'équipe..."