Premières minutes en Pro League, puis les galères: Mathéo Vroman veut repartir de l'avant

Après ses premières apparitions avec l'équipe A en fin de saison dernière, Mathéo Vroman espérait convaincre le nouveau coach de l'Excel, Bernd Hollerbach, de lui donner également sa chance. Mais les blessures ont eu raison de ses ambitions cette saison. Mais ce n'est que partie remise...

Il y a un peu plus d’un an le jeune Mathéo Vroman, 17 ans à l’époque, profitait des playoffs 2 et de la confiance de Bernd Storck pour faire ses premiers pas en Pro League. 12 mois plus tard, le jeune attaquant de l’Excel Mouscron a vécu une saison de galères. Mais il voit le bout du tunnel et espère reprendre sa marche en avant dès le coup d’envoi de la saison prochaine.

La poisse dès le début de la saison.

C’est en tout cas ce qui ressort de ses propos. Alors qu’il avait eu de bons sentiments à l’arrivée de Bernd Storck, le jeune attaquant a rapidement déchanté. La faute à une première blessure, une grosse entorse, qui l’a tenu écarté des terrains plusieurs semaines durant la préparation estivale. Quelques mois plus tard, c’est une blessure plus sévère encore, une rupture des ligaments croisés du genou qui a mis fin à sa saison. C’était en décembre.

Depuis, Mathéo Vroman est passé sur le billard et commence à entrevoir la fin du calvaire. "Malgré le confinement, je reste en contact régulier avec mon kiné et je continue à travailler pour revenir en forme. Avec l’arrêt forcé, j’ai perdu en musculature et en mobilité et c’est là-dessus que je dois désormais me fixer pour avancer", nous confie le jeune attaquant de l'Excel Mouscron, qui avait prolongé son contrat en début de saison.

Montrer ce que je vaux dès le début de la saison prochaine.

Et son objectif est clair, et sans doute encore plus depuis que la saison est terminée: être fin prêt dès la reprise des entraînements, pour repartir du bon pied en vue de la prochaine saison. "C’est ce que je souhaite: j’espère pouvoir montrer dès le début de saison ce que je vaux et on verra bien où ça me mènera."

À 18 ans, Mathéo Vroman a certes connu la poisse cette saison, mais il a encore tout l’avenir devant lui et c'est ce qu'il veut retenir.