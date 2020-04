"Bernd Storck a reçu une belle proposition, la balle est dans son camp"

La prolongation de Bernd Storck est une priorité pour le Cercle de Bruges, mais c'est désormais l'Allemand qui a les cartes en mains.

Assuré, quoi qu'il arrive, de rester en Pro League, le Cercle de Bruges veut désormais sereinement préparer la saison à venir, malgré la crise du coronavirus. "Il y a de l'incertitude par rapport à ça, mais nous voulons, dans tous les cas, poursuivre l'aventure avec Bernd Storck", insiste Vincent Goemaere.

Mais la cote de l'entraîneur allemand est au plus haut et le Président du Cercle en est conscient. "Il est très populaire et peut-être que d'autres clubs seront intéressés", confirme-t-il. "Nous lui avons fait une belle proposition et c'est à lui de décider désormais. Mais je sais qu'il y a d'autres candidats, et nous ne pouvons pas nous rivaliser avec les plus grands clubs. Nous avons un budget à respecter."