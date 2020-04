L'Atalanta viserait une autre pépite de Genk pour remplacer Timothy Castagne !

En prévision d'un éventuel départ de Timothy Castagne cet été, l'Atalanta songerait à Joakim Maehle pour remplacer le Diable Rouge.

Le 7 juillet 2017, Timothy Castagne quittait le KRC Genk pour rejoindre l'Atalanta contre une indemnité de transfert estimée à 6,5 millions d'euros. Aujourd'hui, trois ans plus tard, le joueur de 24 ans a définitivement éclos et pourrait quitter Bergame afin de rejoindre un club plus huppé dans les mois à venir, l'Inter Milan étant notamment intéressé par ses services.

Si cela devait se confirmer, La Dea pourrait jeter son dévolu sur un autre jeune latéral du KRC Genk pour le remplacer. En effet, d'après les informations de la Gazzetta Dello Sport, le profil de Joakim Maehle ferait office de priorité aux yeux des dirigeants du club italien. Agé de 22 ans, le défenseur danois a disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues cette saison et son prix est actuellement estimé à 8 millions d'euros selon Transfermarkt.