Une légende du football anglais décédée du coronavirus

Testé positif il y a une semaine, Norman Hunter est décédé des suites du coronavirus à l'âge de 76 ans.

Le défenseur central était un membre de l'équipe championne du monde en 1966. Mais au-delà des Three Lions, Hunter était une légende de Leeds United avec 726 matchs au compteur entre 1962 et 1977.

"Il laisse un grand vide dans la famille de Leeds United, son héritage ne sera jamais oublié et nos pensées vont à sa famille et ses amis en ces temps difficiles", écrit le club dans un communiqué.

Leeds United are devastated to learn of the passing of club legend Norman Hunter at the age of 76