Roulers furieux des fuites concernant la fusion : "Comment travailler positivement maintenant ?"

Les rumeurs de fusion entre l'Excel Mouscron, le KV Courtrai et le KSV Roulers ont fait grand bruit ce matin. Et les Roulariens ne sont pas ravis !

Les déclarations du président de l'Excel Mouscron, Patrick Declerck, ont fait grand bruit : le Courtraisien de naissance estime qu'une fusion entre le club de Mouscron et les clubs de la région est inévitable. Le KV Courtrai a été évoqué, mais également le KSV Roulers, affirme Het Laatste Nieuws.

Mais côté roularien, on est furieux : "Comment réussir quelque chose de positif quand ce genre de choses se retrouve publiques ? Comment nos supporters et nos collaborateurs doivent-ils se sentir désormais ? D'autant plus qu'il n'y a rien de concret", regrette Yves Olivier, président du KSV Roulers, dans Het Nieuwsblad.

Des discussions, mais...

Il y a cependant eu "des contacts", reconnaît-il : "Nous en avons parlé informellement, oui, mais c'est resté très vague. En tant que président, et surtout en ces temps difficiles (Roulers n'a pas obtenu sa licence, nda), il faut se remettre constamment en question et étudier chaque piste". Le KSV, cependant, est confiant concernant sa licence. "Nos propriétaires chinois nous ont donné le feu vert la semaine passée et nous sommes maintenant concentrés pour tout mettre en place. Nous avons bon espoir que tout se passera bien pour la licence professionnelle et la licence des jeunes".