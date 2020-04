Timmy Simons quitte le Club de Bruges pour un autre club de D1A !

Timmy Simons quitte le FC Bruges après 12 ans de bons et loyaux services : l'entraîneur des jeunes (U16), ancien adjoint d'Ivan Leko, rejoint Zulte Waregem.

Surprenante nouvelle en provenance de Bruges ce matin : Timmy Simons (43 ans) quitte le Club et rejoint Zulte Waregem pour y devenir l'adjoint de Francky Dury, ont officialisé les Blauw & Zwart. Simons a été l'assistant d'Ivan Leko pendant deux saisons, avant d'intégrer le staff des équipes de jeunes. "Avec plus de 300 matchs en JPL, plus de 150 en Eredivisie et plus de 100 en Bundesliga, Timmy Simons est un monument du football belge", se réjouit le Essevee via un communiqué.

"Nous recherchions quelqu'un avec beaucoup d'expérience du plus haut niveau et avons vite pensé à Timmy", explique de son côté le CEO Eddy Cordier.