Thibaut Courtois et ses deux idoles de jeunesse: "Je suis devenu gardien grâce à Iker Casillas"

Cette semaine, à l'occasion de la journée internationale des gardiens de but, Thibaut Courtois révélait le nom de ses deux idoles de jeunesse : Iker Casillas et Edwin Van Der Sar.

Le portier des Diables Rouges ne cache d’ailleurs pas que c’est l’Espagnol qui lui a donné envie de s’installer entre les perches. "Quand Iker Casillas a commencé avec le Real, je regardais ses matchs et je suis devenu gardien grâce à lui", explique Thibaut Courtois, dans un entretien accordé à Futbolemotion.

Mais Thibaut Courtois s’est aussi inspiré d’un autre grand gardien du début du siècle. "Vers 14 ans, en voyant que j’étais grand et mince, j’ai commencé à suivre Edwin Van Der Sar parce que j’avais un style plus proche du sien", ajoute le Diable Rouge. L’ancien portier néerlandais de Manchester United lui a d’ailleurs rendu le compliment sur Twitter cette semaine: "Tu as parcouru beaucoup de chemin depuis lors !"