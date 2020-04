Les Canaris donnent une partie de leur salaire pour soutenir l'hôpital de Saint-Trond

Un joli geste du noyau trudonnaire.

Le STVV l'a annoncé dans un communiqué ce mardi soir: les joueurs ont décidé de faire d'une partie de leur salaire pour soutenir l'hôpital Sint-Trudo. Des dons qui serviront à imprimer, en 3D, des masques et des combinaisons réutilisables.

Un geste nécessaire pour le capitaine des Canaris, d'autant plus dans une ville particulièrement impactée par le Covid-19. "Voir la ville dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous jouons aussi touchée nous a donné envie de faire quelque chose. (...) Ensemble, on est plus fort et c'est ensemble qu'on parviendra à s'en sortir", insiste Jordan Botaka.