Les révélations de Romelu Lukaku sur le coronavirus : "23 joueurs sur 25 étaient malades"

A l'instar d'autres clubs italiens tels que la Juventus Turin et l'Atalanta, l'Inter Milan a été sévèrement touché par l'épidémie Covid-19 comme en témoigne Romelu Lukaku.

Alors que la Serie A a sans aucun douté été le championnat le plus touché par la pandémie du coronavirus en Europe, l'Inter Milan, situé dans la zone rouge en Italie, ne semble pas avoir été épargné par le virus. En effet, dans des propos accordés à la chaîne Vier par Kat Kerkhofs, l'avant-centre des Diables Rouges est revenu sur la situation alarmante connue par son club il y a quelques mois.

"Nous avons eu une semaine de congé en décembre puis nous sommes revenus au travail et je jure que 23 joueurs sur 25 étaient malades. Je ne plaisante pas. Le 26 janvier, nous avons joué contre le Cagliari de Radja Nainggolan et, après environ 25 minutes, l’un de nos défenseurs a dû quitter le terrain. Il n’a pas pu continuer et s’est presque évanoui. Tout le monde toussait et avait de la fièvre. Quand je m’échauffais, j’avais beaucoup plus chaud que d’habitude. Je n’avais pas souffert de fièvre depuis des années [...] Il y avait un dîner prévu avec des invités de Puma, mais je les ai remerciés et je me suis directement couché. Nous n’avons jamais fait les tests Covid-19 à l’époque, donc nous ne saurons jamais si c’était ça."