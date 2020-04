🎥 500ème but et célébration inoubliable : quand Messi toisait Santiago Bernabeu

Une soirĂ©e inoubliable pour tous les fans de Lionel Messi et pour l'Argentin lui-mĂȘme.

Il y a trois ans jour pour jour, Lionel Messi s’offrait l’un des grands moments de sa carrière, à Santiago Bernabeu, sur la pelouse du rival madrilène. Déjà buteur en début de match, l’Argentin allait attendre les arrêts de jeu pour offrir le Clasico au Barça.

Le but du KO, mais le titre pour le Real

Madrilènes et Catalans s'apprêtent à partager l'enjeu mais le Barça va profiter de sa supériorité numérique (Ramos avait exclu à 15 minutes du terme) et sa dernière occasion pour faire mousche: Lionel Messi est à la conclusion et éteint Santiago Bernabeu (2-3). 500e but sous les couleurs du Barça pour Messi dont la célébration restera dans l'histoire des Clasicos.

Mais, un mois plus tard, c’est bien le Real qui est sacré champion d’Espagne, mais ça n’empêche Lionel Messi (37 buts) de terminer largement en tête du classement des buteurs pour la quatrième fois de sa carrière...