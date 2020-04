Cyriel Dessers au sommet en Eredivisie : "Je suis au top depuis novembre, donc je le mérite"

En raison de l'arrêt de la compétition aux Pays-Bas, Cyriel Dessers termine meilleur d'Eredivisie avec 15 buts. "J'espère être à nouveau honoré !"

"Je me sens vraiment comme le meilleur artificier. Et c'est mérité, car je suis au sommet depuis fin novembre. Si la compétition s'était arrêtée après treize matchs, cela aurait été différent. Mais maintenant, nous étions déjà à 26 journées jouées de toute façon", dit-il dans Het Nieuwsblad. "La seule chose étrange est que vous êtes normalement honoré dans le stade, devant vos fans. Ce n'est pas possible maintenant, mais j'espère qu'onourra le faire et que je pourrai me tenir là avec ce trophée dans les mains".

Il devra le partager avec Steven Berghuis. "La saison dernière, Luuk de Jong et Dusan Tadic ont également marqué autant de goals chacun et ont dû se partager le trophée. Je suis sûr que c'est la même chose pour Steven Berghuis et moi-même maintenant. Il lui a fallu deux matches de moins à Feyenoord, mais il a réussi à marquer sept penalties, dont un seul pour moi. Tous les autres buts étaient des buts de terrain et souvent aussi des buts importants, comme lors de notre victoire 1-0 contre l'Ajax fin février."