Buffon, CR7, Messi... le onze de rêve de Stéphane Omeonga

Interrogé par Studio Str2el, Stéphane Omeonga, prêté par le Genoa en Ecosse (Hibernians) après un bref passage par le Cercle en début de saison, a dressé son onze de rêve.

Un onze principalement composé de joueurs qui ont marqué le début du XXIe siècle, avec, notamment, deux champions du monde 2002 (Roberto Carlos et Ronaldinho), deux membres de la Squadra titrée en 2006 (Buffon et Pirlo), un champion du monde 2010 (Sergio Ramos) et un champion du monde 2014, Philip Lahm.

Mais les Français Karim Benzema et Zinedine Zidane et le Néerlandais Virgil Van Dijk trouvent également grâce aux yeux de l’ancien Diablotin. Sans oublier les presque inévitables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui, à eux deux, ont collecté 11 des 12 dernies Ballons d’Or.