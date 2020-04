Quand Denis Odoi évoque un retour en Belgique

Le défenseur avait rejoint Fulham en 2016, à la surprise générale, et a porté sa carrière de la Championship jusqu'en Premier League.

Odoi a également connu une reconversion à Londres, passant de back à défenseur central, un nouveau rôle qu'il avait notamment pu jouer en Premier League la saison dernière.

Mais l'aventure dans l'élite fut brève, et Fulham a retrouvé la Championship, où le Belge a connu près de 25 sélections cette saisons.

En fin de contrat cet été, le joueur ne devrait pas être prolongé et devrait donc être libre. Un retour en Belgique pourrait donc se concrétiser : "Tout est encore possible. Je pourrais rester ici. J'aime la vie ici. Si je retourne en Belgique, cela devrait être un bon club. Avec tout le respect que je vous dois, j'ai encore de l'ambition", a confié le défenseur à Sporza.

"La deuxième division anglaise est très compétitive. Je veux jouer aussi haut que possible et aussi longtemps que possible. Mais je ne serais pas non plus contre une aventure exotique, comme au Japon par exemple."