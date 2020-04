Le retour d'un enfant du pays au Standard?

En plus de Laurent Henkinet, un autre ex-Rouche pourrait revenir à Sclessin l'été prochain.

Le Standard n'est pas inquiet pour sa licence et prépare d'ailleurs déjà la saison prochaine: Laurent Henkinet devrait être la première recrue des Liégeois, mais le Standard espère aussi attirer un autre ancien de la maison en la personne de Julien De Sart.

Selon les informations du Laatste Nieuws, le club mène des discussions plus ou moins avancées avec Jean-François De Sart, le père et agent du joueur, qui a encore un an de contrat avec le KV Courtrai.

Quatre ans après son départ, Julien De Sart pourrait donc revenir dans son club formateur. Un club pour lequel il avait disputé 73 rencontres et inscrit trois buts avant d'aller tenter sa chance en Angleterre. Passé Par Middlesbrough et Derby County, il avait également joué pour Zulte Waregem, avant de rejoindre Courtrai en août 2018.