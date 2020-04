Fin d'une ère de 40 ans à Anderlecht : le sponsor principal est remplacé par une autre banque

Après quarante ans, la collaboration entre BNP Paribas Fortis et Anderlecht semble toucher à sa fin. La banque est un sponsor fidèle depuis 40 ans, mais le contrat n'est en vigueur que depuis un an et ils n'auraient pas l'intention de le prolonger.

BNP Paribas Fortis se retire en tant que sponsor principal, mais un remplaçant serait déjà disponible. Selon Het Nieuwsblad, Anderlecht a déjà un accord avec son concurrent Belfius, qui a également donné son nom au nouveau complexe d'entraînement des Mauves. À partir de la saison prochaine, ils seront exposés sur les maillots. Après Adidas, c'est un deuxième grand changement dans le sponsoring côté bruxellois. L'année dernière, Adidas avait été remplacés par Joma.