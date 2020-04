Hein Vanhaezebrouck bientôt de retour sur un banc? Il répond

À l'arrêt depuis plus d'un an, l'ancien coach d'Anderlecht et de La Gantoise devrait le rester encore un petit temps.

Consultant pour plusieurs médias néerlandophones et pour la RTBF depuis le début de la saison, Hein Vanhaezebrouck ne semble pas être prêt à reprendre du service. "Je déciderai de revenir au plus tôt en janvier 2021", explique-t-il au Nieuwsblad. Et son comeback pourrait même attendre un peu plus longtemps. "Au pire j'attendrai une saison complète. Mais il est certain que je reviendrai. Quand j'ai décidé de prendre du recul, il était clair que j'en voulais encore et je n'ai que 56 ans. Je me sens encore vivant", conclut HVH.