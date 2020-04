Les Jeux Olympiques seront annulés s'ils ne peuvent pas se tenir en 2021 !

Les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés de l'été 2020 à l'été 2021. Mais si la pandémie n'est pas intégralement contenue d'ici-là, ils devraient être annulés.

Il est naturellement à prévoir que la pandémie de coronavirus ait pratiquement disparu ou soit au moins en grande partie contrôlée d'ici à l'été 2021. Mais les Jeux Olympiques, événement international impliquant à la fois des rassemblements de masse et la venue de sportifs et de supporters du monde entier, constituent un grand risque sanitaire s'il reste ne serait-ce qu'un petit risque de nouvelle contamination.

Dans ce contexte, il est ainsi à prévoir que si la pandémie n'est pas totalement maîtrisée d'ici un an, les JO soient non plus repoussés mais bien annulés, affirme Yoshiro Mori, patron du comité d'organisation des JO 2020, dans le média japonais Nikkan. Il serait en effet "impensable" de repousser les jeux une année supplémentaire.

Les Jeux de Tokyo sont désormais prévus du 23 juillet au 8 août 2021 et les Jeux paralympiques du 24 août au 5 septembre 2021.