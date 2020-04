Michel D'Hooghe prévient les grands championnats : "Mettez fin aux saisons et préparez-vous pour septembre"

Après les Pays-Bas et (en théorie) la France, les autres grands championnats européens vont-ils abandonner l'idée d'une reprise cette saison ? Michel D'Hooghe s'y oppose.

Actuellement médecin en chef de la FIFA, le Belge Michel D'Hooghe, ancien président de la fédération belge et du FC Bruges, a fait part de ses doutes concernant une reprise du football cette saison. "Je doute, en tant que médecin, qu'il soit possible de rejouer au football dans les semaines à venir. Il vaut mieux se préparer pour septembre", estime-t-il dans une interview accordée à la BBC.

"Il y a un risque et ce n'est pas une risque qui aurait des conséquences limitées", ajoute D'Hooghe. "C'est une question de vie ou de mort et c'est pour cela que je dis aux gens de faire très attention avant de décider de rejouer. Je parle en tant que docteur, pas en tant que membre d'un comité d'organisation, et en tant que docteur, je suis sceptique".