Plusieurs grands clubs étrangers attentifs aux situations de deux pépites d'Anderlecht ?

Toujours en négociations pour obtenir la signature de deux jeunes talents issus de son académie, le RSCA pourrait pâtir de la présence d'autres grand clubs dans le dossier.

Pour mettre en place son nouveau projet, mené par Vincent Kompany, Anderlecht compte bien miser sur la jeunesse et les talents issus de son académie. Néanmoins, les Mauves feraient face à une rude concurrence dans deux dossiers importants.

En effet, d'après les informations de La Dernière Heure, le Sporting serait en négociations depuis plusieurs mois pour faire signer un contrat à deux de ses jeunes joueurs issus du centre de formation : Roméo Lavia (16 ans) et Enock Agyei (15 ans). En ce qui concerne le premier, les négociations seraient même en cours depuis plus de 18 mois tandis que les discussions seraient plus avancées pour le second.

Néanmoins, la situation serait complexe en raison de la présence de plusieurs clubs étrangers qui espéreraient profiter de la situation pour attirer les jeunes pépites. Ainsi, le premier serait suivi par plusieurs grandes écuries européennes tandis que le second serait pisté en Angleterre et en Allemagne...