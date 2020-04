Remco Evenepoel critique Anderlecht, le club lui répond !

Remco Evenepoel a eu des mots peu tendres pour son club formateur, le RSC Anderlecht. Jean Kindermans, directeur de Neerpede, lui a répondu.

Ce sont des déclarations qui ont surpris tant on pensait Remco Evenepoel, déjà venu donner un coup d'envoi au Lotto Park, plutôt en paix avec son passé anderlechtois : le jeune prodige du cyclisme belge a critiqué le RSCA via une vidéo sur Instagram. "Mes deux dernières années ici ont été un peu difficiles. Ils m'ont brisé mentalement. Mais ça m'a rendu plus fort mentalement, quand j'y repense", lance-t-il, arrêté devant Neerpede lors de l'une de ses nombreuses sorties à vélo durant cette période de confinement. "Je suis plus fier de porter le maillot de Deceuninck-QuickStep".

Pour nos confrères de La Dernière Heure, le directeur de Neerpede Jean Kindermans a répondu à son ancien protégé. "Remco ne vise pas le club mais une seule personne. Je pense pourtant que cette personne avait raison, Remco n'aurait pas fait la même carrière dans le foot que dans le cyclisme", estime Kindermans. "Il a fait le bon choix. Les tensions vont s'atténuer avec le temps. Remco aime toujours Anderlecht, Anderlecht aime toujours Remco", affirme-t-il. "On espère que, comme Eddy Merckx, il deviendra l'un de nos plus beaux ambassadeurs !".