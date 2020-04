Le Cercle de Bruges rejoint l'initiative de ses supporters

Les supporters des clubs belges sont très impliqués dans la lutte contre le coronavirus. Au début du mois, le groupe 213 avait placé, devant les hôpitaux, des messages de soutien aux travailleurs de la santé. A présent, trois supporters ont lancé une campagne de récolte de fonds.

A ce jour, détaille le site internet du Cercle, 600 euros ont déjà été récoltés. La direction brugeoise a décidé de rejoindre l'intitative et d'envoyer, à son tour, un chèque. L'argent récolté sera reversé à trois hôpitaux de la région.

Les supporters veulent également combler la pénurie de masques et apporter leur aide au personnel sanitaire, dans un combat constant depuis bientôt deux mois. La récolte de fond se terminera le 9 mai, conclut le Cercle de Bruges : "Nous sommes fiers de nos supporters. Nous soutenons et encourageons cette initiative positive et solidaire".